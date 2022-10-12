Игорь Егоров Фото: Кадр видео

Частичная мобилизация в Ростовской области проходит в рамках изначального плана, установленного указом президента России Владимира Путина о призыве 300 тысяч человек. Об этом заявил журналистам военный комиссар региона Игорь Егоров в среду, 12 октября 2022 года.

Военком добавил, что никаких волн не существует, план не менялся.

"Я хотел бы также напомнить, что никаких волн не существует, - подчеркнул Егоров. - Все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленной численности".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью. По словам главы Минобороны, их доля от общего мобилизационного ресурса составляет примерно 1%- 1,1%.