Дарья Дугина. Фото: радио "Комсомомльская правда"

Слив прессе данных американских разведслужб о причастности Киева к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, которую взорвали в автомобиле в центре Москвы, является предупреждением властям Украины. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свой источник.

Он сообщил о возмущении Белого дома из-за теракта, осуществленного без ведома американцев. Публикация сведений в американских средствах массовой информации должна стимулировать Киев больше не совершать подобных провокаций, говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, газета The New York Times этом со ссылкой на разведывательные службы Соединенных Штатов сообщила, что украинские власти причастны к убийству Дарьи Дугиной.

Спецслужбы США не были информированы заранее о подготовке покушения на Дугину. В случае, если бы им стало известно о подготовке убийства журналистки, разведывательные ведомства Вашингтона отговаривали бы украинскую сторону от реализации подобного плана, отмечает издание.