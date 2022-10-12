Умер Николай Петрунин, зампред комитета Госдумы России по энергетике

Николай Петрунин, фото: материалы пресс-служб

Умер Николай Петрунин, депутат Госдумы России ушел из жизни в результате тяжелой болезни, сообщили сегодня, 12 октября, в пресс-службе Госдумы.

"После тяжелой болезни ушел из жизни депутат Государственной Думы Николай Юрьевич Петрунин", - сообщили в пресс-службе.

Депутат с 2016 года представлял в Госдуме РФ Тульскую область, был первым заместителем председателя думского комитета по энергетике.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родственникам и близким Петрунина.

"Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память", - цитирует пресс-служба Госдумы слова Володина.

Ранее сообщалось, что умер депутат городской думы Краснодара Алексей Востриков. Его не стало на 72-м году жизни.