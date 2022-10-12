В Кремле отреагировали на сообщения о новой волне мобилизации в России

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле отреагировали на заявления о начале новой волны мобилизации в России. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, никакой новой волны мобилизации в России нет.

«Никакой новой волны нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», - заявил представитель Кремля.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщения ряда российских губернаторов о получении новых мобилизационных заданий. Так, в минувший понедельник, 11 октября, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что «Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии».

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации. Тогда же Минобороны РФ уточнило категории граждан, непопадающих под данный вид мобилизации. В списке указали сотрудников IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.