Подлежащие частичной мобилизации россияне смогут проходить медкомиссию самостоятельно Фото: Александр КОЦ

Граждане России, подлежащие частичной мобилизации, могут проходить медицинскую комиссию самостоятельно, но итоговое решение будет за призывной комиссией, сообщили сегодня. 12 октября, на портале "Объясняем.рф".

"Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией", - ответили на портале на вопрос о том, можно ли пройти медкомиссию не через военкомат, а самостоятельно.

Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.