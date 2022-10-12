Кристина Орбакайте вернулась в Россию

Кристина Орбакайте Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российская певица Кристина Орбакайте, предположительно, вернулась в Россию, о чем свидетельствует видео в социальных сетях артистки.

В ролике певица находится в стенах "Мосфильма". Никаких подписей к публикации Орбакайте делать не стала, оставив интригу для подписчиков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Кристина Орбакайте пропала из поля зрения россиян после отъезда ее мамы Аллы Пугачевой в Израиль. Певица не появилась на похоронах артиста Бориса Моисеева, с которым была очень близка. Тогда публика предположила, что артистка уехала в США к мужу Михаилу Земцову и дочке Клаве, которые живут за океаном.

После этого слухи нашли свое подтверждение. Знакомые Кристины Орбакайте сообщили об отъезде дочери певицы Аллы Пугачевой в США. Предположительно, именно по этой она пропустила похороны давнего друга Бориса Моисеева.