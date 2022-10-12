Песков заявил о принятии мер для исправления ошибок в системе частичной мобилизации Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ошибки в ходе объявленной частичной мобилизации были отмечены многими, потому на данный момент принимаются меры по наведению порядка в данной системе.

«Определенные недостатки и ошибки в работе этой системы заметили все, а не только специалисты», - заявил представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие высказывания о недостатках в частичной мобилизации генпрокурора России Игоря Краснова.

Песков также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин заявил о том, «что, если бы мы это не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах». «Поэтому сейчас будут приниматься меры по приведению в порядок этой системы», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, накануне генпрокурор Краснов сообщил, что прокуроры выявляли нарушения с первых дней частичной мобилизации.