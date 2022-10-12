Банк ДОМ.РФ назвал критерии выбора индивидуального дома россиянами

Около 60% кредитозаемщиков, которые решили переехать загород, в первую очередь обращают внимание на планировку будущего дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России с прошлого года с помощью ипотечных программ Банка ДОМ.РФ порядка 4,7 тысяч семей обрели или начали строить собственный дом. Общий размер кредитования достиг 21,8 миллиарда рублей, сообщила руководитель направления Ипотечные продажи Банка ДОМ.РФ Светлана Дусмухамедова на Всероссийском ипотечном марафоне.

Около 60% кредитозаемщиков, которые решили переехать загород, в первую очередь обращают внимание на планировку будущего дома. В то же время, каждый второй респондент рассматривает используемые стройматериалы, а еще 30% опрошенных интересуются типом фундамента индивидуального жилья. Также россиян волнуют затраты на стройку и эксплуатацию.

Кроме того, заемщики полагают, что загородный дом должен быть обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой, объектами услуг и торговли (55%). Второе важное условие – поблизости должны располагаться остановки общественного транспорта (40%), детские площадки и места для отдыха (38%).

В Банке ДОМ.РФ «Льготная ипотека» оформляется по ставке от 6%, а «Семейная» – от 5%. Кредиты для ИТ-специалистов предоставляют от 4,1%. При этом стандартная ипотека начинается со ставки от 10,6%. По условиям государственной программы россиянам могут выдать до 12 миллионов рублей кредита, для ИТ-ипотеки – до 18 миллионов рублей, а для стандартной – до 30 миллионов рублей.