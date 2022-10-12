Песков опроверг заявления о разговоре Маска с Путиным перед обнародованием плана урегулирования по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель Илон Маск не общался с российским президентом Владимиром Путиным перед тем, как изложил в Twitter свои предложения по украинскому урегулированию. Такое заявление в субботу, 12 октября, сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, это неправда», - заявил представитель Кремля, комментируя соответствующие заявление.

В начале октября текущего года Маск на своей странице в Twitter изложил свой взгляд на возможности урегулирования украинского кризиса, после чего вызвал резкую критику Киева. Позже в СМИ появилась информация о том, что Маск обсуждал ситуацию на Украине с российским президентом перед тем, как написать свои предложения.

Тем временем Маск заявил, что в последний раз общался с Путиным полтора года назад, обсуждая космическую тематику. Песков подтвердил, что «действительно где-то года полтора тому назад у них был телефонный разговор».