Давление упало в российском нефтепроводе "Дружба"

Причина утечки на нефтепроводе "Дружба" выясняется Фото: REUTERS

В российском нефтепроводе "Дружба" упало давление. Об этом сообщил министр экономики немецкого Бранденбурга Йорг Штайнбах в среду, 12 октября 2022 года.

По его словам, причина утечки сейчас устанавливается. Известно, что инцидент произошел во второй магистрали.

"Причина утечки в настоящее время расследуется, мы пока не знаем подробностей", - добавил Штайнбах.

Отметим, что именно "Дружба" является основным нефтепроводом, по которому сырая нефть поставляется в Германию.

Как ранее писал сайт KP.RU, утечка была обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в Польше, основного маршрута для поставок нефти в Германию. Она произошла из трубы диаметром 80 сантиметров при давлении 30 атмосфер.

Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что за диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоят англосаксы. По его словам, всем очевидно, кому были выгодны повреждения газопроводов.