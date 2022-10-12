Twitter смягчит политику в отношении запретов, но не разблокируют аккаунт Трампа Фото: REUTERS

Twitter пересмотри правила модерации контента на своей платформе, а также приведет их в соответствие с видением нового владельца социальной сети Илона Маска. Как передает издание Financial Times, в первую очередь изменения затронут перманентной блокировки аккаунтов.

По данным источников издания, на данный момент команда Twitter ищет альтернативы вечной блокировке аккаунтов. В компании считают, что в некоторых случаях подобные нарушения пользователей должны быть пересмотрены.

В качестве подобного примера приведено антисемитское высказывание Канье Уэста, за которое рэпер получил бан 8 октября 2022. Однако отмечается, что аккаунт бывшего президента Дональда Трампа на вопрос разблокировки не рассматривается.

Уточняется, что смягчение политики по модерации рассматривается для того, чтобы оправдать ожидания нового владельца соцсети Илона Маска, который неоднократно говорил о том, что откажется от перманентных банов взамен «тайм-аутов».

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск согласился купить Twitter за 44 млрд долларов.