В правительстве Польши назвали случайное повреждение возможной причиной утечки на нефтепроводе «Дружба» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Матеуш Бергер заявил, что возможной причиной утечки на нефтепроводе «Дружба» могло стать случайное повреждения.

«Здесь мы можем говорить о случайном повреждении», - приводит слова польского министра агентство Reuters.

Тем временем замминистра климата и окружающей среды Польши Адама Гуиборге-Четвертыньского заявил, что доподлинно о причинах происшествия пока не известно, а оснований рассматривать аварию как саботаж нет.

Напомним, сегодня, 12 октября, оператор польского участка PERN заявил об обнаружении утечки на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше. Уточнялось, что повреждение обнаружили на магистрали, по которой сырая нефть отправляется в Германию.

Как писал сайт KP.RU, вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что утечка на «Дружбе», а также другие проблемы вокруг поставок российской нефти выглядят продолжением событий на газопроводе «Северный поток» в рамках энергетической войны.