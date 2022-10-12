Власти Днепропетровской области сообщили об ударе по энергетической инфраструктуре региона

Экстренные службы ликвидируют пожар на объекте энергетики Фото: REUTERS

Глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил об ударе по энергетической инфраструктуре в Каменском районе.

По его словам, речь идет о Каменском районе. Зафиксированы сильный пожар и разрушения, уточнил Резниченко в своем телеграм-канале в среду, 12 октября 2022 года.

Чиновник добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Они ликвидируют возгорание. После этого к работе приступят энергетики, которые займутся восстановлением поврежденного оборудования.

Как ранее писал сайт KP.RU, воздушная тревога в третий день подряд объявлена в нескольких регионах Украины. По данным местных журналистов, сирены завыли в центральных и южных частях страны.

Напомним, новый массированный удар по объектам военного управления и энергетики Украины нанесен во вторник, 11 октября 2022 года. В ведомстве добавили, что для этого использовались высокоточные ракеты морского базирования. Намеченные цели были поражены.