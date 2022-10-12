Столтенберг заявил, что НАТО сделают акцент на поставках систем ПВО Украине

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

В поставках вооружений Украине теперь будет сделан акцент на системах противовоздушной обороны, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседаний в Брюсселе глав минобороны альянса.

"Сегодня мы проведем встречу с министром обороны Украины Резниковым в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине, а на ужине министров НАТО, где мы будем обсуждать помощь Украине, главным приоритетом будет большее количество систем противовоздушной обороны", - уточнил он.

Также Столтенберг пояснил, что Украине требуется "больше ПВО разного типа" для защиты гражданских объектов по всей стране на фоне последней "беспрецедентной эскалации".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.