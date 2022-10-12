ФАС признала МТС нарушившей антимонопольное законодательство и предписала снизить тарифы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала оператора МТС виновным в нарушении антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, оператор необоснованно повысил цены на услуги для своих абонентов. Об этом говорится в заявлении службы, которая выдала компании предписание о необходимости снижения стоимости тарифов.

По данным ФАС, в августе оператор повысил стоимость на часть своих тарифов, в среднем повышение составило 8,4%, а стоимость других тарифов оператор повторно повысил в сентябре и октябре 2022 года в среднем на 9,7%.

«Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%», - говорится в сообщении службы.

Как говорится в заявлении ФАС, служба пришла к выводу о том, что «повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей». Отмечается, что в среду, 12 октября, комиссия ведомства признала МТС виновным в соблюдении антимонопольного законодательства.

«Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», - сказано в заявлении ФАС.