В Тюмени отец пострадавшего мальчика взыскал с батутного центра 50 тысяч рублей

В Тюмени батутный центр выплатил компенсацию родителям пострадавшего мальчика Фото: Вероника РАНГУЛОВА

В Тюмени суд взыскал с ООО «Джампер», которому принадлежит один из батутных центров, 50 тысяч рублей в пользу отца мальчика, который пострадал во время игры. Также компанию оштрафовали на 25 тысяч.

Инцидент случился 2 апреля 2022 года. В этот день 4-летний ребенок был в игровом комплексе «Лабиринт», где упал с горки, сильно ударился головой и получил травму. Администрация центра сразу зафиксировала факт травмы актом о несчастном случае.

– Законный представитель ребенка самостоятельно обратился в приемное отделение ОКБ №2. Мальчику назначили лечение, также ему наложили швы на 10 дней. Проведен осмотр нейрохирурга и даны рекомендации. Ребенок несколько дней не посещал детский сад, – рассказали «Нашему городу» в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что Ленинский районный суд Тюмени частично удовлетворил иск прокурора Ленинского АО г. Тюмени в интересах 8-летней девочки, которая сломала ногу в батутном центре. По данным пресс-службы суда, ребенка допустили на батут в батутный центр без инструктажа и разминки перед прыжками. В пользу мамы школьницы с центра взыскали 350 тысяч рублей, хотя прокуратура требовала взыскать полмиллиона рублей.