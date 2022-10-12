Путин оценил целесообразность ремонта подорванных веток "Северных потоков"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин высказался по поводу целесообразности ремонта подорванных веток "Северных потоков" (СП). По его словам, отремонтировать поврежденные трубопроводы можно, но это стоит делать только в том случае, если Европа заинтересована в их эксплуатации.

"Судьбу "Потоков" должны решать Россия и партнеры. Отремонтировать подорванные СП можно. Но это будет иметь смысл только в случае эксплуатации", - заявил российский лидер на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве в среду, 12 октября 2022 года.

Путин добавил, что "Северные потоки" лишены политической подоплеки, так как это коммерческие объекты и Россия никому не отказывала в поставках.

"Если мы придем к европейцам по уцелевшей ветке, нас не допускают правда, но давление в трубе сохраняется, - уточнил глава государства. - Может быть она как-то повреждена. Судя по всему, она в рабочем состоянии. Там 8% всего импорта газа в Европы. Россия к поставкам готова, мяч на их стороне".