Читатели Daily Mail считают, что Байден заявлением об Украине рассмешил Путина Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена, назвавшего своего российского коллегу Владимира Путина "рациональным" лидером, но предположившего, что тот "просчитался" на Украине.

"Путин смеется над этим заявлением", - отметил один из читателей.

"Пока Байден президент США, у американцев большие проблемы", - выразил мнение другой.

"Байден говорит ерунду. Он не знает русских, он не знает Путина. Русские видят по-другому, они находят дорогу там, где другие бы утонули", - подытожил еще один комментатор.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.