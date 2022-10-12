Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал Европу не отказываться от сотрудничества с Россией, так как последствия такого решения негативно скажутся на благополучии населения еврозоны. Соответствующее заявление российский лидер сделал на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве в среду, 12 октября 2022 года.

"Мы продаем свой товар, мы готовы покупать европейский товар. Ввели эмбарго. Мы то здесь причем? Мы продаем то, что они хотят, - подчеркнул Путин. - Мы готовы у вас покупать, но вы же не продаете. Дефицит растет! Не надо отказываться от сотрудничества с Россией".

По словам главы государства, даже сами чиновники признают, что европейское благополучие во многом базировалось на сотрудничестве с Россией.

"Последствия отказа сказываются, - констатировал Путин. - Вместо того, чтобы работать над возвращением своих конкурентных преимуществ, страны ЕС сами усугубляют ситуацию".