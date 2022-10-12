Путин сообщил, что в рамках программы социальной газификации газ проведен к 300 тысячам домовладений

Владимир Путин Фото: REUTERS

По программе социальной газификации в России к началу октября подведен газ к 300 тысячам домовладений. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве в среду, 12 октября 2022 года.

Российский лидер добавил, что в программу социальной газификации включат и школы. Соответствующая договоренность уже достигнута, заверил глава государства.

Напомним, в конце августа Владимир Путин заявил, что правительство должно проработать дополнительное субсидирование на оборудование в рамках программы социальной газификации, на эти цели должно быть направлено до 400 миллиардов рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин еще в июне 2021 года подписал закон о "социальной газификации", который позволит реализовать мероприятия по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков.