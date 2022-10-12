Читатели Financial Times возмутились требованием Зеленского к G7

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели Financial Times возмутились новым требованием президента Украины Владимира Зеленского к странам G7 о предоставлении Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО).

"Зеленский требует оружие, а европейцы гадают, смогут ли обогреть свои дома", - отметил один из пользователей.

"Зеленский будет получать поддержку Соединенных Штатов до тех пор, пока Байдену выгодно использовать его как марионетку. В тот момент, когда он станет бесполезен, Байден (который привык бросать союзников под поезд) оставит свое покровительство", - написал другой.

"Без США он ничто против России. Байден, кажется, забывает об этом - или он просто желает, чтобы конфликт продолжался", - добавил еще один читатель.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Также ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели.Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.