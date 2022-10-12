Швейцария ввела санкции против России из-за присоединения новых регионов Фото: pixabay.com

Швейцария вслед за Евросоюзом вводит санкции против России в связи с присоединением к РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сегодня, 12 октября, сообщается в заявлении Федерального совета (правительства) страны.

"Федеральный советник Ги Пармелен, глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER), 12 октября одобрил внесение в санкционный список Швейцарии около 30 физических и юридических лиц", - говорится в тексте заявления.

Как уточняется, санкционный список Швейцарии теперь идентичен такому же перечню Евросоюза.

Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.