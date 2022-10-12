WT: слова Байдена о ядерном Армагеддоне вызвали резонанс в мире и напугали американцев

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден словами о надвигающемся "ядерном Армагеддоне" вызвал большой резонанс в мире и напугал собственных граждан. Об этом сообщает издание Washington Times.

"Слова Байдена об Армагеддоне, которые были восприняты как упрек в адрес Путина, вызвали большой резонанс в мире", - говорится в публикации.

Журналисты обратили внимание, что повышению беспокойства способствовало и заявление Байдена о закупке препарата для лечения облучения радиацией на сумму 290 млн долларов.

Граждане США ужаснулись от того, что их лидер способствовал этой угрозе и создал представление о том, что государство больше не является сверхдержавой, пишет издание.

Как ранее писал сайт KP.RU, Джозеф Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру может грозить ядерная война. Кроме того, Байден решил возложить вину за эскалацию на российское руководство. Американский лидер уверен, что президент России Владимир Путин "не шутит, когда говорит о ядерном оружии".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал высказывание своего американского коллеги о вероятности "ядерного Армагеддона". Как заявил французский лидер, в таких вопросах политики должны быть осторожными.