Глава "Газпрома" Миллер не исключил, что зимой замерзнут целые города Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Европа может пережить эту зиму, однако не исключил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые европейские города.

По его словам, никто не может дать гарантий, что Европа сможет пережить зиму с текущим объемом запасов газа в подземных хранилищах. Как он уточнил, пессимистические прогнозы говорят о том, что уже в марте этого в европейских хранилищах останется только 5% голубого топлива.

«Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли», - заявил глава «Газпрома» на Российской энергетической неделе.

Напомним, сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе заявил, что инфляция в еврозоне достигла уже 10%, отметив, что теперь жители Европы запасаются дровами.