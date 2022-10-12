Президент Литвы Науседа попал в скандал, сравнив армию Германии с девушкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Литвы Гитанас Науседа вызвал оживленные споры в литовском обществе из-за того, что сравнил бундесвер с девушкой, пишет LRT (Литовское радио и телевидение).

"Немецкая армия - это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе, ей требуется брачный договор", отметил литовский президент.

Как сообщает издание, этим заявлением он спровоцировал волну критики в свой адрес со стороны правозащитников, поскольку многие посчитали слова президента признаком "типичного сексизма".

Так, эксперты в области прав человека считают, что Науседа обесценивает женщин.

"Президент страны не должен позволять себе такого рода высказывания. Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: ранее у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки", - сказала доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил отменить режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. По его словам, в настоящее время проблема с мигрантами в целом решена.