"Уралтрансмаш" досрочно передал Минобороны России самоходные пушки 2С7М "Малка" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Уралтрансмаш», которая находится в составе концерна «Уралвагонзавод», досрочно передала Министерству обороны РФ партию дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» калибра 203 миллиметра.

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года АО "Уралтрансмаш" досрочно поставило в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М "Малка" после капитального ремонта с модернизацией», - заявили в пресс-службе концерна.

Как заявил гендиректор компании Дмитрий Семизоров, перед отправкой военному ведомству самоходные пушки прошли полный цикл испытаний. По его словам, данная модернизация улучшила подвижность, а также маневренность и командную управляемость САУ 2С7М «Малка».

Сообщается, что в установках обновили приборы наблюдения, а также радиостанции и аппаратуру внутренней связи. Кроме того, была проведена замена коробки передач, агрегата энергообеспечения и механизма распределения.