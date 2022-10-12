ЦБ рассматривает меры для минимизации рисков ипотеки с очень низкими ставками Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЦБ РФ рассматривает меры по минимизации рисков для ипотеки по значительно низким ставкам (вплоть до 0,01% годовых). Информация об этом размещена на сайте банка.

"Банк России намерен ограничивать распространение таких схем кредитования (ипотеки с субсидией от застройщика по очень низким ставкам - прим. ТАСС). Рассматриваются введение по этим кредитам повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня", - говорится в материалах ЦБ.

К августу 2022 года медианная ставка в нише первичной ипотеки по “комбинированным” программам снизилась с 5,9% до 3,9%. Комбинированные программы ипотечного кредитования предполагают господдержку в сочетании с субсидией от застройщика.

Чтобы предупредить риски на ипотечном рынке ЦБ России, как правило, использует макропруденциальные надбавки.

Макропруденциальная политика - это ряд мер, которые минимизируют риски в определенном финансовом секторе. В данном случае ипотечном. Эти механизмы позволяют исключить неплатежеспособных участников финансового сегмента, которые не способны функционировать без поддержки дополнительных источников займа или без надзора со стороны.

В докладе рассматриваются два варианта применения механизма. Первый предполагает введение повышенных надбавок для первоначального взноса на уровне 10-20%. Повышение первоначального взноса по ипотекам с низкой ставкой дает гарантию того, что заемщик будет платежеспособным.

Второй вариант предполагает выделение "ипотеки от застройщиков" с “нерыночным” уровнем ставок, при котором осуществляется субсидирование по госпрограммам. Данная мера предусматривает и установку дополнительных макропруденциальных надбавок, но при ее реализации потребуется больше времени для нормативных изменений.

Напомним, не так давно сайт KP.RU писал, что банки поднимают ставки по всем видам кредитов. По данным платформы «Финуслуги», средняя стоимость потребительских (то есть не обеспеченных залогами) займов в начале октября выросла на 1,7 процентного пункта – до 20,5% годовых.