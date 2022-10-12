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Происшествия12 октября 2022 12:16

Совершено покушение на замглавы администрации Белозерки Херсонской области Кошелева

Об этом журналистам сообщили региональные власти
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Совершено покушение на замглавы администрации Белозерки Херсонской области Кошелева

Совершено покушение на замглавы администрации Белозерки Херсонской области Кошелева

Фото: Дмитрий СТЕШИН

На заместителя главы администрации поселка городского типа Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева было совершено покушение, сообщили РИА Новости сегодня, 12 октября, власти региона.

"Мы подтверждаем данные о покушении. Был совершен теракт путем подрыва", - уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что состояние Кошелева стабильное, медики оказывают ему необходимую помощь. В областной администрации подчеркнули, что жизни Кошелева ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что было совершено покушение на замглавы Новой Каховки Виталия Гура.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.