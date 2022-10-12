Совершено покушение на замглавы администрации Белозерки Херсонской области Кошелева Фото: Дмитрий СТЕШИН

На заместителя главы администрации поселка городского типа Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева было совершено покушение, сообщили РИА Новости сегодня, 12 октября, власти региона.

"Мы подтверждаем данные о покушении. Был совершен теракт путем подрыва", - уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что состояние Кошелева стабильное, медики оказывают ему необходимую помощь. В областной администрации подчеркнули, что жизни Кошелева ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что было совершено покушение на замглавы Новой Каховки Виталия Гура.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.