Исход конфликта на Украине зависит от выбора Евросоюза, считают в Китае Фото: REUTERS

Исход конфликта на Украине зависит от того, чью сторону примет Евросоюз, считает китайская газета Global Times.

По мнению журналистов издания, Европа играет ключевую роль в противостоянии между Западом и Россией на Украине. Соединенные Штаты не дают ей принимать самостоятельные решения, в то время как РФ делает все для того, чтобы ЕС «не превратился в абсолютного вассала Вашингтона», отмечается в сообщении.

По мнению газеты, у развития конфликта на Украине есть два сценария: либо Европа ведет полноценный диалог с Россией без оглядки на США, либо одни страны ЕС выбирают Вашингтон, другие Москву. Эксперты отмечают, что ответственность за обострение конфликта лежит на США и их союзниках, которые должны призывать к прекращению боевых действий, а «не раздувать пламя, чтобы истощить Россию».

Как писал сайт KP.RU, ранее в МИД РФ заявили, что страны Запада не хотят рассматривать мирное урегулирование в качестве решения конфликта на Украине.