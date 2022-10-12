Пентагон назвал сумму военной помощи Украине с начала российской спецоперации Фото: REUTERS

Общий объем военной помощи Вашингтона Киеву с начала специальной военной операции Москвы на Украине достиг 16,8 миллиарда долларов. Такую сумму назвал глава Пентагона Ллойд Остин.

«Я рад сообщить о том, что под руководством президента (Джо) Байдена объем помощи Украине в сфере безопасности со стороны США (...) к настоящему моменту достиг 16,8 млрд долларов», - сказал глава Пентагона на открытии заседания группы по координации военной помощи Украине в Брюсселе в среду, 12 октября.

Остин также отметил, что западные страны готовы продолжать оказывать дальнейшую поддержку Украине.

Напомним, сегодня, 12 октября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T из Германии, отметив, что «на подходе» американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS.