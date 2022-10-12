Российские войска отразили попытки наступления ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Криворожском направлениях Фото: REUTERS

Вооруженные силы России отразили попытки наступления украинских войск на нескольких направлениях, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населенного пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений. Активными действиями наших войск украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отмечает Минобороны России, общие потери Вооруженных сил Украины на Купянском направлении составили более 100 человек. Кроме того, были уничтожены четыре танка, три БМП и три бронетранспортера.

На Краснолиманском направлении российские войска пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в Луганской народной республики. Там украинские войска потеряли три БМП, два бронированных автомобиля и около 60 человек.

Также попытки наступления ВСУ были отбиты на Запорожском и Криворожском направлениях. В результате боев российские военные уничтожили более 70 человек, танк и 16 БМП. На Андреевском направлении было нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ, планировавшим атаковать населенные пункты Костромка и Ищенка Херсонской области.