Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано сегодня, 12 октября, у Северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрированы 12 октября в 20.10 (12.10 по московскому времени). Эпицентр находился в Тихом океане в 226 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан. Очаг землетрясения располагался на глубине 55 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По данным собеседника агентства, на острове Парамушир и в Северо-Курильске подземные толчки не ощущались.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле Курил. Эпицентр находился в 171 километре юго-восточнее необитаемого острова Симушир.

Также ранее стало известно, что в море недалеко от курильского острова Матуа произошло землетрясение магнитудой 5,1. Сейсмособытие зарегистрировали в координатах 47,9 северной широты и 153,7 восточной долготы. Эпицентр располагался в 357 километрах от Северо-Курильска на глубине 62 километра.