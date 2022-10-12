Плавучий кран подошел к Крымскому мосту для ремонта поврежденной полосы Фото: Telegram-канал марата Хуснуллина

Первый плавучий кран подошел к Крымскому мосту для восстановления поврежденной части, второй кран должен прибыть к месту ремонтных работ в течение дня, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня. Всего на мосту уже работают 250 человек и 30 единиц техники», – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Сначала сообщалось о трех погибших, позже число жертв выросло до четырех. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.