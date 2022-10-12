Песков опроверг сообщения о начале второй волны частичной мобилизации в России Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Никакой второй волны частичной мобилизации в России не объявляли, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никакой новой волны нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Как отметил Песков, в ходе частичной мобилизации в регионах допускают ошибки, однако меры по приведению в порядок мобилизационного механизма будут приниматься. Совершенствование этой системы не связано с продолжением призыва в Вооруженные силы в рамках спецоперации, подчеркнул он.

Напомним, накануне глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион получил новое мобилизационное задание и уже приступил к его выполнению. После этого стали появляться сообщения, что в Ростовской области началась новая волна мобилизации.