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Политика12 октября 2022 12:53

Песков опроверг сообщения о начале второй волны частичной мобилизации в России

В ходе частичной мобилизации в регионах допускают ошибки, призналд пресс-секретарь президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков опроверг сообщения о начале второй волны частичной мобилизации в России Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Песков опроверг сообщения о начале второй волны частичной мобилизации в России Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Никакой второй волны частичной мобилизации в России не объявляли, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никакой новой волны нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Как отметил Песков, в ходе частичной мобилизации в регионах допускают ошибки, однако меры по приведению в порядок мобилизационного механизма будут приниматься. Совершенствование этой системы не связано с продолжением призыва в Вооруженные силы в рамках спецоперации, подчеркнул он.

Напомним, накануне глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион получил новое мобилизационное задание и уже приступил к его выполнению. После этого стали появляться сообщения, что в Ростовской области началась новая волна мобилизации.