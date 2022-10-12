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Политика12 октября 2022 12:56

Российская авиация поразила штаб "Правого сектора"* и узел связи "Азова"* под Запорожьем

Также уничтожено два пункта временной дислокации иностранных наемников
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российская авиация поразила штаб "Правого сектора"* и узел связи "Азова"* под Запорожьем

Российская авиация поразила штаб "Правого сектора"* и узел связи "Азова"* под Запорожьем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ заявили, что Вороженные силы России в ходе спецоперации поразили штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»*, а также два пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Запорожья.

«В районе города Запорожья поражены штаб националистического формирования "Правый сектор", узел связи националистического формирования "Азов" и два пункта временной дислокации иностранных наемников», - заявил в среду, 12 октября, официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также заявил, что в районе населенного пункта Шевченково Николаевской области был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук М-1», а около города Николаева уничтожено хранилище топлива для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

*Запрещенная в России экстремистская организация