Российская авиация поразила штаб "Правого сектора"* и узел связи "Азова"* под Запорожьем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ заявили, что Вороженные силы России в ходе спецоперации поразили штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»*, а также два пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Запорожья.

«В районе города Запорожья поражены штаб националистического формирования "Правый сектор", узел связи националистического формирования "Азов" и два пункта временной дислокации иностранных наемников», - заявил в среду, 12 октября, официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также заявил, что в районе населенного пункта Шевченково Николаевской области был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук М-1», а около города Николаева уничтожено хранилище топлива для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

*Запрещенная в России экстремистская организация