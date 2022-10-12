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В мире12 октября 2022 13:00

Глава МИД Венгрии заявил, что кризис в Евросоюзе продлится еще долго

Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Венгрии заявил, что кризис в Евросоюзе продлится еще долго

Глава МИД Венгрии заявил, что кризис в Евросоюзе продлится еще долго

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал текущий кризис в Европейском союзе долгосрочным, указав на то, что он продлится и в 2023, и в 2024 году.

Как писал сайт KP.RU, ранее в среду, 12 октября, Сийярто заявил, что Венгрия не поддерживает дополнительные энергетические санкционные ограничения в отношении России и надеется, что Европейский союз не будет делать новых предложений в данной области.