Глеб Никитин: «История Нижегородской области тесно связана с историей императорской семьи»

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В церемонии подписания участвовали Зарина Догузова - руководитель Федерального агентства по туризму Российской Федерации, Глеб Никитин - губернатор Нижегородской области и Анна Громова - председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

«История династии Романовых началась с Нижегородского ополчения, которое освободило Москву, и 300-летие династии начали праздновать именно в Нижнем Новгороде. Мы гордимся тем, что много уголков Нижнего связано с представителями династии. Поэтому людей, которым важна эта тематика, заинтересует наша программа. В первую очередь, это, конечно, сам Нижний Новгород, но также и другие места, которые посещали члены императорской семьи. Сейчас это Павлово и Балахна, но уверен, мы еще обогатим маршрут такими населенными пунктами, как, например, Городец или даже Юрино в соседней Республике Марий Эл. Будем сейчас над этим активно работать, интегрировать маршрут в нашу туристическую программу», — заявил Глеб Никитин, подчеркнув, что история Нижегородской области тесно связана с историей императорской семьи.

Зарина Догузова, Анна Громова и Глеб Никитин договорились о совместном участии в организации и проведении круглых столов, тематических конференций. Для этого будут привлекаться эксперты. Объединенными усилиями планируется создавать путеводители по объектам туристического показа, издавать научную, популярную и специальную литературу и статьи, которые освещают исследования по теме Российского императорского дома.

«Создание полностью продуманных и адаптированных под запросы современного туриста маршрутов — отдельное направление в национальном проекте. „Императорский маршрут“ постоянно развивается, с каждым годом все больше регионов в него включается. Это один из ключевых просветительских маршрутов с очень интересной историей и единственный маршрут в стране, который включает в себя такое количество регионов. Ничто лучше не погружает в историю твоей страны, чем туризм и путешествия», — отметила Зарина Догузова.

Анна Громова пояснила, что «Императорский маршрут» основное внимание в изучении и популяризации истории России отводит как раз 300-летию императорского дома Романовых и России под скипетром Романовых.

«Сейчас отгремели Петровские юбилеи, Петровский год еще продолжается. Мы знаем, что одно из центральных мест в петровских событиях, безусловно, занимает Нижний Новгород. Количество точек показа, музеев на «Императорском маршруте» в Нижнем Новгороде, Нижегородской области — просто колоссальное! Если мы говорим о потенциале Нижнего Новгорода, мне кажется, он может стать столицей «Императорского маршрута», потому что здесь побывали все российские императоры. И то, что Николай I сам лично на протяжении долгого времени занимался перепланировкой города и поручил своему сыну, цесаревичу Александру Николаевичу, этим заниматься, — беспрецедентный случай в истории Российского императорского дома Романовых, больше ни с какой местностью такого не случалось. Для нас, конечно, важно, что в Нижнем Новгороде очень развито молодежное волонтерское движение — мы сегодня в этом убедились на благотворительной акции «Белый цветок», которую проводили в центре «Рекорд». Акция была связана, в первую очередь, с юбилеем императрицы Александры Федоровны, которая выступала инициатором проведения благотворительных кампаний в России. Мы убедились, насколько дети интересуются историей, насколько они включены в процесс», — сказала Анна Громова.

СПРАВКА

Национальный туристический проект «Императорский маршрут» реализуется с 2018 года Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом и Министерством культуры Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по туризму РФ. Проект объединяет места, связанные с памятью о пребывании или паломнических поездках представителей Российского императорского дома. Цель проекта — развитие исторического и духовного просвещения в форме историко-культурного туризма.