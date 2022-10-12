Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО более чем на 15 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО стоимостью свыше 15 миллионов евро, сообщили в министерстве обороны страны.

"Нидерланды поставят ракеты для дальнейшего укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Украины... Поставка ракет стоимостью свыше 15 миллионов евро осуществляется в свете недавних ударов России по Украине", - уточняется в заявлении, распространенном минобороны королевства.

Ранее голландский министр обороны Кайса Оллонгрен в ходе встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявила, что Нидерланды планируют поставку Украине больше ракет и боеприпасов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.