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Экономика12 октября 2022 13:59

Путин допустил перенос транзита газа по «Северному потоку» через Турцию

В этом случае в Турции появится крупнейший газовый хаб для Европы, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин допустил перенос транзита газа по «Северному потоку» через Турцию

Путин допустил перенос транзита газа по «Северному потоку» через Турцию

Фото: REUTERS

Россия может перенаправить транзит газа в Европу с газопровода «Северный поток» через Черное море, то есть через Турцию, считает президент РФ Владимир Путин.

«Утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы перевести в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего топлива в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы», – заявил глава государства на форуме «Российская энергетическая неделя».

Как отметил Путин, это будет возможным только при условии заинтересованности европейских партнеров. По мнению президента, такое решение выглядит экономически целесообразным, поскольку в этом случае повысится уровень безопасности.

Как писал сайт KP.RU, российский лидер назвал подрывы газопроводов «Северного потока» актом международного терроризма.