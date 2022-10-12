Путин допустил перенос транзита газа по «Северному потоку» через Турцию Фото: REUTERS

Россия может перенаправить транзит газа в Европу с газопровода «Северный поток» через Черное море, то есть через Турцию, считает президент РФ Владимир Путин.

«Утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы перевести в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего топлива в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы», – заявил глава государства на форуме «Российская энергетическая неделя».

Как отметил Путин, это будет возможным только при условии заинтересованности европейских партнеров. По мнению президента, такое решение выглядит экономически целесообразным, поскольку в этом случае повысится уровень безопасности.

Как писал сайт KP.RU, российский лидер назвал подрывы газопроводов «Северного потока» актом международного терроризма.