Импорт нефти в Европу достиг максимума с 2020 года - он превышает 8 млн баррелей в сутки

Импорт нефти в Европу достиг максимума с 2020 года свыше 8 млн баррелей в сутки Фото: REUTERS

Импорт нефти и конденсата в страны Европы достигли исторического максимума с 2020 года. Объемы поставок в сентябре 2022 года составили более 8,46 млн баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на компанию Vortexa пишет агентство Bloomberg.

Доля импорт российской нефти в Европу за сентябрь 2022 года составила 1,78 млн баррелей, что в общем ввозе черного золота сигнализирует о сокращении до 21% с 34% в 2021 году в целом. При этом в прошлом месяце уровень был еще ниже, 1,69 млн б/с, что сопоставимо с минимальной отметкой 2016 года.

Прирост импорта осуществился во многом за счет поставок из Африки, а конкретно Ливии. Доля африканской нефти в сентябре составила 37% из общего объема закупок Европы.

Сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин заявил, что по добыче, экспорту нефти и газа Россия входит в число мировых лидеров, несмотря на давление и диверсии на инфраструктуре.