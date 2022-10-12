Washington Times: США отстают от России в создании гиперзвукового оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США отстают от России и КНР в создании гиперзвукового оружия, пишет The Washington Times со ссылкой на доклад Конгресса.

В том числе, присутствуют серьезные проблемы с отслеживанием целей. Так, геостационарным спутниковым радарам в несколько раз труднее обнаружить гиперзвуковые цели, летящие со скоростью около 6000 километров в час, чем обычные баллистические ракеты, которые движутся по более предсказуемым траекториям, отметили авторы.

"Существующие наземные и космические системы не справляются с выявлением и отслеживанием российских гиперзвуковых ракет вплоть до поздних стадий полета - даже при том, что Пентагон разрабатывает новые ПРО по ускоренной программе", - уточняется в материале.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Байден боится России из-за ядерного оружия. Также он раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику нынешней американской администрации.

Также ранее KP.RU писал, почему НАТО боится нового российского оружия. Как отмечал эксперт Виктор Баранец, западные военные спецы в панике: если эти “Цирконы” русских действительно летают с объявленной скоростью (в 8 раз быстрее звука!), то в ближайшие 30, а то и 50 лет защиту от них придумать не сможет никто. Получается, самой сильной военно-морской державе мира – США - придется ставить крест на дюжине своих хваленых авианосцев, заключил он.