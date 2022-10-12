ФСБ предотвратила теракт в административном здании Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в административном здании Нижнего Тагила. Его планировал мужчина, приехавший в Россию с Украины в 2014 году.

«Управлением ФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле предотвращен террористический акт в отношении административного здания. В результате проведенной спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году», – рассказали журналистам в ведомстве.

В настоящее время задержанный взят под стражу. Управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ»). При обыске места жительства злоумышленника были обнаружены вещества, которые он планировал использовать для изготовления самодельного взрывного устройства, добавили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе ФСБ предотвратила готовившийся ИГИЛ* теракт в Ставрополье.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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