Власти Австрии заявили, что не могут справиться с притоком беженцев из-за наплыва украинских мигрантов Фото: REUTERS

В интервью изданию Die Welt федеральный канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия не справляется с рекордным наплывом. Он уточнил, что в страну прибыло порядка 85 тысяч мигрантов из Украины.

“Мы уже разместили около 85 тысяч украинцев, которым предоставляем защиту и обеспечение. В Австрии чаша переполнена", — сказал канцлер.

По его словам, в августе защиты Австрии искало около 57 тыс. беженцев. Это на 195% больше, чем в аналогичный период в 2021 году. При этом число прошений продолжает расти.

В качестве мер ограничения канцлер Нехаммер призвал Еврокомиссию вновь ограничить нелегальную миграцию в ЕС.

Напомним, в Восточной Германии некоторые муниципалитеты достигают предела своих возможностей по приему украинских беженцев и отказываются принимать новых вынужденных переселенцев.

В сентябре 2022 года в ФРГ на фоне высокого числа прибывающих беженцев 12 из 16 земель активировали запрет на прием в системе первичного распределения мигрантов.