В Кремле прокомментировали отказ Зеленского от переговоров с Путиным фразой «никогда не говори никогда» Фото: REUTERS

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с главой российского государства, напомнив о фразе «никогда не говори никогда».

«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: «никогда не говори никогда», – сказал он в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, в начале октября президент Украины подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности (СНБО) страны, которым запрещаются любые переговоры с президентом России. СНБО принял такое решение 30-го сентября, тем же числом датируется и указ Зеленского.

Ранее Зеленский на заседании ООН заявил, что если Россия признает результаты референдумов, то ему с Путиным «больше не о чем разговаривать».