Европейский инвестбанк перевел Украине 550 млн евро Фото: REUTERS

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) перевел Украине 550 млн евро, которые могут быть использованы для восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил сегодня, 12 октября, глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил нашей стране дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в том числе, покрыть расходы на ремонт поврежденных объектов энергоинфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на возобновление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в общинах", - уточняется в сообщении в Телеграм-канале премьера.

Также он добавил, что всего за два месяца в рамках пакета экстренной помощи от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 млрд евро.

"Еще 540 млн евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов", - уточнил Шмыгаль.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.