Шесть взрывов прогремели над Белгородом Фото: REUTERS

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала сегодня, 12 октября, над Белгородом, прозвучало шесть взрывов, сообщает корреспондент РИА Новости.

Сегодня примерно в 17.30 по московскому времени в центре Белгорода прозвучало шесть взрывов. В небе над городом заметны следы работы ПВО. Жители центральной части города рассказали РИА Новости, что в домах дрожали стекла.

Также в ночь на 27 апреля 2022 года в Белгороде с 03:35 мск раздавались громкие звуки, похожие на взрывы. А днем ранее губернатор Белогородкой области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.