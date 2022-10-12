В Кремле заявили о возможных переговорах России с Западом в Турции

В Кремле заявили о возможных переговорах России с Запада в Турции Фото: REUTERS

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в прессе идет много обсуждений предложения Турции провести переговоры между Россией и Западом, однако, никаких конкретных соображений на этот счет Анкара пока что не озвучивала. Политик призвал ориентироваться на официальные заявления и сказал, что не исключает возможности переговоров. Об этом пишет РБК со ссылкой на своего корреспондента.

«Турки предлагали посредничество. Все исходят из того, что если будут переговоры, то они состоятся на их территории, в Стамбуле или Анкаре. Можно ожидать, что (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган в какой-то степени официально изложит те соображения, которые множатся в СМИ», - передает слова Ушакова.

Он также добавил, что возможно президент России Владимир Путин и президент Турции Эрдоган обсудят переговоры во время саммита СНГ в Астане.

«Все идет к тому, что Эрдоган здесь своей возможности не упустит», - отметил Ушаков.

Формат переговоров, по его словам, подразумевает диалог между Россией, США и ведущими странами Запада. Однако эти данные пока что «не более чем в прессе», и важно дождаться официальных заявлений.

Президент Турции Эрдоган неоднократно заявлял о намерении принять участие в урегулировании вопроса между Россией и Западом. В недавних телефонных переговорах с Владимиром Путиным он заявил, что Анкара готова внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон.