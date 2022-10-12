В Самарской области швейные фабрики начали шить спальные мешки для военнослужащих

Мобилизованных из региона обеспечат дополнительным комплектом экипировки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области швейные фабрики откликнулись на помощь военнослужащим в период проведения СВО. Мастерские переориентировали под выпуск экипировки.

Рабочие ООО «Профи дресс» производят униформу для ресторанного и гостиничного бизнеса, но в последние дни профиль изменился, и сотрудники начали изготавливать спальные мешки для мобилизованных земляков. По словам владелицы фабрики Русланы Сукаевой, рабочие ежедневно шьют около 300 теплых и непромокаемых спальников.

- У людей вопрос не стоит – задержаться, выйти в выходной, прийти в 6 утра. У нас работают каждый день, не болея, не отпрашиваясь, потому что мы все понимаем с какой ситуацией столкнулась Самарская область и вообще Россия, - отметила Руслана.

На помощь работникам фабрики также пришли волонтеры-студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Ребята помогают изготавливать чехлы для спальников, подбирают выкройки и упаковывают вещи. Совсем скоро на фабрике начнут выпуск балаклав, плащ-палаток и рюкзаков-мешков.

Помимо этого, тольяттинское ООО «БЭСТ» наладило производство масок спецназа, а команда дизайнеров открывает швейные коворкинги для нужд военных. Туда приглашают волонтеров даже без навыков шиться. Горожане планируют начать выпуск комплектов для медиков (носилки, стропы, подсумок) и аптечек. Всех мобилизованных из региона дополнительно обеспечат рюкзаками, ковриками и спальными мешками.