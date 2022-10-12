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Политика12 октября 2022 15:35

В Самарской области швейные фабрики начали шить спальные мешки для военнослужащих

Работники бросили все силы, чтобы помочь российским солдатам
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Мобилизованных из региона обеспечат дополнительным комплектом экипировки.

Мобилизованных из региона обеспечат дополнительным комплектом экипировки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области швейные фабрики откликнулись на помощь военнослужащим в период проведения СВО. Мастерские переориентировали под выпуск экипировки.

Рабочие ООО «Профи дресс» производят униформу для ресторанного и гостиничного бизнеса, но в последние дни профиль изменился, и сотрудники начали изготавливать спальные мешки для мобилизованных земляков. По словам владелицы фабрики Русланы Сукаевой, рабочие ежедневно шьют около 300 теплых и непромокаемых спальников.

- У людей вопрос не стоит – задержаться, выйти в выходной, прийти в 6 утра. У нас работают каждый день, не болея, не отпрашиваясь, потому что мы все понимаем с какой ситуацией столкнулась Самарская область и вообще Россия, - отметила Руслана.

На помощь работникам фабрики также пришли волонтеры-студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Ребята помогают изготавливать чехлы для спальников, подбирают выкройки и упаковывают вещи. Совсем скоро на фабрике начнут выпуск балаклав, плащ-палаток и рюкзаков-мешков.

Помимо этого, тольяттинское ООО «БЭСТ» наладило производство масок спецназа, а команда дизайнеров открывает швейные коворкинги для нужд военных. Туда приглашают волонтеров даже без навыков шиться. Горожане планируют начать выпуск комплектов для медиков (носилки, стропы, подсумок) и аптечек. Всех мобилизованных из региона дополнительно обеспечат рюкзаками, ковриками и спальными мешками.