Экс-конгрессвумен Тулси Габбард обвинила Байдена в создании угрозы ядерного холокоста

Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика президента США Джо Байдена и его администрации толкает Соединенные Штаты "на грань ядерного холокоста", заявила экс-конгрессвумен Тулси Габбард в интервью Fox News.

"Решения, принимаемые президентом Байденом и лидерами Конгресса активно подталкивают нас на порог ядерного холокоста. У них могут быть бункеры, где они укроются. Но, мы, американцы, не имеем убежища, места, куда мы могли бы отправиться, где мы могли бы спастись. Нам придется столкнуться с последствиями", - подчеркнула она.

Кроме этого, Габбард подвергла критике текущее руководство Демократической партии, назвав его "фанатичными идеологами, которые ненавидящими свободу”.

Ранее Макрон раскритиковал Байдена за слова о “ядерном Армагеддоне”. Французский лидер отметил, что всегда отказывался заниматься политическими выдумками.

Также ранее американцы раскритиковали слова американского лидера об успехах экономики США.