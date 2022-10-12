Медведев прокомментировал идею применить американские крылатые ракеты против России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление бывшего директора ЦРУ Леона Панетты о применении в случае необходимости американских крылатых ракеты против РФ. Как напомнил политик, в программе ядерного сдерживания России прописаны ответные меры.

«Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине. Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу?» – написал зампред Совбеза РФ в Telegram.

Медведев также отметил, что Пентагон в этом году отправил Киеву оружия почти на 17 миллиардов долларов. Вместе с тем он пошутил, что в Вашингтоне могут и не знать, где находится Украина.

Как писал сайт KP.RU, ранее Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи Украине на сумму на 1,1 миллиарда долларов. В него ойдут 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee. Также Украина получит 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов.