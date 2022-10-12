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Политика12 октября 2022 15:42

Медведев прокомментировал идею применить американские крылатые ракеты против России

Медведев напомнил о силах ядерного сдерживания в ответ на идею применить крылатые ракеты против России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Медведев прокомментировал идею применить американские крылатые ракеты против России

Медведев прокомментировал идею применить американские крылатые ракеты против России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление бывшего директора ЦРУ Леона Панетты о применении в случае необходимости американских крылатых ракеты против РФ. Как напомнил политик, в программе ядерного сдерживания России прописаны ответные меры.

«Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине. Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу?» – написал зампред Совбеза РФ в Telegram.

Медведев также отметил, что Пентагон в этом году отправил Киеву оружия почти на 17 миллиардов долларов. Вместе с тем он пошутил, что в Вашингтоне могут и не знать, где находится Украина.

Как писал сайт KP.RU, ранее Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи Украине на сумму на 1,1 миллиарда долларов. В него ойдут 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee. Также Украина получит 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов.